الوكيل الإخباري- أفادت شبكة CNN بأن أكثر من 20 مرتزقا أمريكيا من المقاتلين في صفوف قوات كييف فقدوا في المعارك ضد الجيش الروسي في أوكرانيا.



وجاء في بيان القناة: "أصبح أكثر من 20 أمريكيا في عداد المفقودين على خطوط المواجهة في أوكرانيا، مع ارتفاع الخسائر بشكل حاد خلال الأشهر الستة الماضية مع اندفاع الأجانب لسد الثغرات في الدفاعات العسكرية للبلاد".



يشار إلى أنه لم يتسن نقل جثث ما لا يقل عن خمسة مرتزقة أمريكيين من ساحة المعركة بعد مقتلهم خلال الأشهر الستة الماضية، فيما أعلن عن تسليم أوكرانيا جثتي قتيلين أمريكيين الجمعة الماضي.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب أكباش فداء وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم أينما وجدوا.



واعترف كثيرون من المرتزقة في قوات كييف بأن الجيش الأوكراني ينسق عملياته بشكل سيء، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في صفوفه ضئيلة، لأن طبيعة المعارك تختلف بشكل كبير عما في أفغانستان والشرق الأوسط.