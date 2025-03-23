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أكرم إمام أوغلو يوجه رسالة للشعب التركي بعد قرار اعتقاله

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أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري- نشر أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المحتجز، أول تعليق له على منصة "إكس" بعد قرار اعتقاله من قبل السلطات التركية، موجها رسالة تفاؤل وإصرار إلى الشعب التركي.

وكتب أوغلو على صفحته في موقع "إكس"، تعقيبا على قرار اعتقاله اليوم الأحد: "يا شعبنا العزيز.. لا تحزنوا.. لا تيأسوا.. لا تفقدوا الأمل".

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وأضاف: "ما حدث من عبث بالديمقراطية، وما لحق بها من إساءة، سنجتثه معا، ونمحو هذه البقعة السوداء من تاريخنا المشترك".


وتابع "أيام الحساب قادمة، وسيسأل من تلاعب بإرادة الناس أمام العدالة في الدنيا، وأمام رب العدل في الآخرة".


وقال "أدعو كل فرد من أبناء هذا الوطن، الـ86 مليونا، إلى أن يملأوا صناديق الاقتراع، ويسمعوا صوتهم العالي في وجه الظلم، لنخبر العالم أننا ما زلنا نؤمن بالديمقراطية، ونقاتل من أجل العدالة".


وختم أوغلو التغريدة "أنا ثابت، واقف، لا أنحني.. ولن أنحني. وكل شيء.. سيكون جميلا جدا".

 

RT

 
 
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