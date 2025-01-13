ألمانيا... حكم قضائي يمنع سلسلة متاجر من بيع شوكولاتة دبي

ووفقا للحكم، لا يمكن تسمية منتج في ألمانيا بـ"شوكولاتة دبي" أو ما شابه ذلك إلا إذا تم إنتاجه في دبي أو كان له ارتباط جغرافي واضح مع دبي، ورأت المحكمة أنه بدون ذلك، فإن هناك خطر تضليل المستهلكين.
ورأت المحكمة أن هذا الإيضاح غير كاف. واعتبرت المحكمة في حكمها أن التسمية قد تجعل المستهلكين يعتقدون "أن المنتج تم تصنيعه بالفعل في دبي وتم استيراده إلى ألمانيا."
ورفع الدعوى مستورد الحلويات، أندرياس فيلمرز، الذي يبيع في ألمانيا شوكولاتة مصنوعة في دبي تحمل علامة "فكس"، وفي حال كررت "ألدي زود" المخالفة، ستتعرض لغرامة مالية تنظيمية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير خارجية الكويت: سنعيد افتتاح سفارتنا لدى سوريا قريبا
-
بايدن: اتفاق غزة أوشك أن يصبح واقعا
-
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد أهداف حيوية إسرائيلية
-
مجلس الأمن يناقش الملف اللبناني
-
من هو نواف سلام المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية؟
-
أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار
-
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
-
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب اليابان