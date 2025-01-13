ألمانيا... حكم قضائي يمنع سلسلة متاجر من بيع شوكولاتة دبي

الوكيل الإخباري- قضت المحكمة الإقليمية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الاثنين، بعدم السماح من الآن لسلسلة المتاجر المخفضة "ألدي زود" الألمانية ببيع شوكولاتة دبي الخاصة بها.

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وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا يمنع على الشركة بيع المنتج بشكل مؤقت.



ووفقا للحكم، لا يمكن تسمية منتج في ألمانيا بـ"شوكولاتة دبي" أو ما شابه ذلك إلا إذا تم إنتاجه في دبي أو كان له ارتباط جغرافي واضح مع دبي، ورأت المحكمة أنه بدون ذلك، فإن هناك خطر تضليل المستهلكين.

وكانت "ألدي زود" طرحت في فروعها منذ ديسمبر الماضي منتج "شوكولاتة عليان دبي المصنوعة يدويا". ويجري إنتاج هذه الشوكولاتة في تركيا، كما هو مذكور على الجزء الخلفي من العبوة.



ورأت المحكمة أن هذا الإيضاح غير كاف. واعتبرت المحكمة في حكمها أن التسمية قد تجعل المستهلكين يعتقدون "أن المنتج تم تصنيعه بالفعل في دبي وتم استيراده إلى ألمانيا."



ورفع الدعوى مستورد الحلويات، أندرياس فيلمرز، الذي يبيع في ألمانيا شوكولاتة مصنوعة في دبي تحمل علامة "فكس"، وفي حال كررت "ألدي زود" المخالفة، ستتعرض لغرامة مالية تنظيمية.