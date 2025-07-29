أميركا تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله

وذكرت المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطّلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزامًا علنيًا، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.
وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ نحو ستة أسابيع بشأن خارطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء إسرائيل غاراتها وسحب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
وتضمّن الاقتراح الأصلي شرطًا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارًا وزاريًا يتعهد بنزع سلاح حزب الله. ورفض حزب الله علنًا تسليم ترسانته بالكامل، لكنه يدرس سرًا تقليصها.
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