 
الثلاثاء 2024-12-31 03:40 م
 

أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلامية سورية أن إدارة العمليات العسكرية دخلت حي المزة 86 بدمشق وتجري مداهمات ضد فلول النظام السابق وسط اشتباكات مع مسلحين، بينما نفت مصادر أخرى صحة هذه التقارير.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات إدارة العمليات العسكرية داهمت حي المزة وسط إطلاق نار كثيف، لاعتقال مسلحين رافضين للتسوية ومتهمين بارتكاب جرائم وللبحث عن السلاح.

اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد أن أطلقت إدارة العمليات العسكرية الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح.

كما أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات، ودعت السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص

ا

عربي ودولي كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

فلسطين الأمم المتحدة "قلقة" على مصير أبو صفية والكادر الطبي المرافق له

ا

عربي ودولي أردوغان يتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في سوريا

بمناسبة حلول السنة الميلادية

أخبار محلية ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

تعبيرية

شؤون برلمانية مطالبات نيابية برفع العمر التشغيلي لمركبات "التطبيقات الذكية" إلى 10 سنوات

نم

تكنولوجيا بدءاً من 2025..واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

ة

تكنولوجيا ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل



 




الأكثر مشاهدة