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أوكرانيا تطلب الكهرباء من 5 دول مجاورة

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أرشيفية
السبت، 14-12-2024 03:12 م

الوكيل الإخباري - تقدمت كييف بطلب لاستيراد الكهرباء من 5 دول مجاورة، وذلك بعد تعرض البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لضربة قوية من روسيا عقب استهداف النظام الأوكراني موقعا حيويا في الداخل الروسي.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرإينرغو" في منشور في صفحتها بتطبيق "تلغرام": "ستتم الواردات بقدرة إجمالية تبلغ 13.4 ألف ميغاواط في الساعة خلال 24 ساعة من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا".

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وتعمل السلطات الأوكرانية من خلال ذلك على تهدئة السكان، علما أن الرد الروسي جاء على هجوم أوكراني بصواريخ غربية على مطار عسكري قرب تاغانروغ بمقاطعة روستوف (جنوب روسيا).


ووفقا للسلطات الأوكرانية فإن 481 ألف مشترك حاليا بدون كهرباء في مقاطعة لفيف، كما أن نصف مستهلكي الكهرباء في مقاطعة ترنوبل بدون كهرباء، وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة.

  

RT

 
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