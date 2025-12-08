أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة "سوخوي-27" ومقتل طيارها في شرق البلاد

ونشر مكتب الإعلام التابع للقوات الجوية الأوكرانية بيانا على قناة "تلغرام" الخاصة بها أعلن فيه: "في ظهر يوم 8 ديسمبر 2025، لقي المقدم إيفانوف يفغيني فيتالييفيتش، كبير ملاحي اللواء التاسع والثلاثين للطيران التكتيكي، مصرعه أثناء تنفيذ مهمة قتالية على متن طائرة سو-27 في الاتجاه الشرقي".
وأشار البيان إلى أن "التحقيق جار في ظروف الحادث"، دون تحديد الموقع الدقيق لسقوط الطائرة أو الظروف التي أدت إلى ذلك.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية والجنوبية في أوكرانيا قتالا عنيفا، وتواصل القوات الجوية الأوكرانية تنفيذ مهام في ظل تفوق جوي روسي ملحوظ. ويعتبر فقدان طائرة مقاتلة حديثة مثل "سو-27" ضربة لجهود الدفاع الجوي والقدرة على تنفيذ العمليات الجوية الهجومية.
