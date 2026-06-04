أين تُخفي إيران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب؟

إذ تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما يتمثل جوهر الخلاف في كيفية التعامل مع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب القريب من مستوى الاستخدام العسكري.
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