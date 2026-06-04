أين تُخفي إيران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب؟

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الوكيل الإخباري- تقول نيويورك تايمز إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بات أحد أكبر التحديات التي تواجه أي تسوية محتملة بين طهران وواشنطن. اضافة اعلان





إذ تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما يتمثل جوهر الخلاف في كيفية التعامل مع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب القريب من مستوى الاستخدام العسكري.





