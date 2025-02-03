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إدارة ترامب تختار صحفيا محافظا مثيرا للجدل لمنصب رفيع

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دارين بيتي
الإثنين، 03-02-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري- اختارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفي المحافظ الذي روّج لنظريات المؤامرة في أحداث اقتحام الكابيتول، لمنصب رفيع في وزارة الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة على هذه الخطوة لشبكة ABC News الأمريكية إن دارين بيتي، الذي تم فصله من عمله ككاتب خطابات من قبل إدارة ترامب الأولى عندما تم الكشف عن أنه تحدث في مؤتمر مرتبط بالقوميين البيض، سيكون الآن القائم بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية العامة والشؤون العامة.

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يُعتبر هذا المنصب من "المناصب العشرة الأوائل"، والذي يصفه الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية بأنه "يقود التواصل مع الدبلوماسية العامة الأمريكية"، ويتضمن رسائل "لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".


وحسب الموقع: "يشرف وكيل الوزارة على مكاتب الشؤون التعليمية والثقافية والشؤون العامة العالمية، ويشارك في تطوير السياسة الخارجية".

 

RT

 
gnews

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