إدارة ترامب توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيس شركة «بوينغ» وآخرين.
وأُعلن أيضاً عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة «لوكهيد مارتن» المتعاقد الرئيس فيها.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
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