إدارة ترامب توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الجمعة) أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريباً، رغم طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتاً إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات، وفقاً لوكالة «رويترز».



أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيس شركة «بوينغ» وآخرين.



وأُعلن أيضاً عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة «لوكهيد مارتن» المتعاقد الرئيس فيها.

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جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.