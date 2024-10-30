إسرائيل تزعم قتل نائب قائد قوة الرضوان بحزب الله

وتستمر إسرائيل في حرب الاغتيالات التي شنتها على لبنان ، وذلك بعد أن اغتالت قبل حوالي شهر من الآن أمين عام حزب الله حسن نصرالله واستمرت بعدها بمسلسل الاغتيالات الذي لم ينتهي بعد .
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