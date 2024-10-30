 
الأربعاء 2024-10-30 03:48 م
 

إسرائيل تزعم قتل نائب قائد قوة الرضوان بحزب الله

غارة على النبطية بلبنان
غارة على النبطية بلبنان
الأربعاء، 30-10-2024 03:31 م
الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد قوة الرضوان مصطفى أحمد شهدي بغارة على النبطية جنوب لبنان.اضافة اعلان


وتستمر إسرائيل في حرب الاغتيالات التي شنتها على لبنان ، وذلك بعد أن اغتالت قبل حوالي شهر من الآن أمين عام حزب الله حسن نصرالله واستمرت بعدها بمسلسل الاغتيالات الذي لم ينتهي بعد .

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