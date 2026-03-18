إصابات ودمار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي إيراني

الوكيل الإخباري- سُمِع دويّ انفجارات في أجواء القدس، فجر الأربعاء، عقب رصد إسرائيل إطلاق صواريخ من إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة والقدس، في ظل حالة استنفار أعقبت الهجوم الصاروخي.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المواقع وسط الأراضي المحتلة، ما أسفر عن أضرار مادية في عدة مناطق.