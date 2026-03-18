إصابات ودمار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي إيراني

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة والقدس، في ظل حالة استنفار أعقبت الهجوم الصاروخي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المواقع وسط الأراضي المحتلة، ما أسفر عن أضرار مادية في عدة مناطق.
كما أشارت إلى إصابة اثنين بجروح حرجة في مدينة رامات غان جنوب تل أبيب، جراء الهجوم، في حين اندلع حريق ووقعت أضرار كبيرة في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى نتيجة ضربات صاروخية.
-
أخبار متعلقة
-
الكويت تعلن إسقاط 7 طائرات مسيرة
-
"نعرف عنك كل شيء".. تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران
-
منشور غامض لترامب يشعل التكهنات حول نواياه
-
إسرائيل تشن غارة جوية على وسط بيروت
-
إيران تكشف سبب شن غارات على مدن الخليج
-
العراق يبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي صباح اليوم
-
السعودية تسقط مسيّرة قرب حي السفارات بالرياض
-
تفاصيل إعلان تشييع علي لاريجاني بعد تأكيد مقتله