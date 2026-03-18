الأربعاء 2026-03-18 02:20 م

إصابات ودمار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي إيراني

موقع غارة في مدينة نهاريا شمال إسرائيل
الأربعاء، 18-03-2026 02:07 ص

الوكيل الإخباري-   سُمِع دويّ انفجارات في أجواء القدس، فجر الأربعاء، عقب رصد إسرائيل إطلاق صواريخ من إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة من وسط الأراضي المحتلة والقدس، في ظل حالة استنفار أعقبت الهجوم الصاروخي.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدد من المواقع وسط الأراضي المحتلة، ما أسفر عن أضرار مادية في عدة مناطق.


كما أشارت إلى إصابة اثنين بجروح حرجة في مدينة رامات غان جنوب تل أبيب، جراء الهجوم، في حين اندلع حريق ووقعت أضرار كبيرة في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى نتيجة ضربات صاروخية.

 
 


اقتصاد محلي انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

شؤون برلمانية عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

المرأة والجمال أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

فن ومشاهير ‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

منوعات يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

طب وصحة التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم



 






