إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله

الوكيل الإخباري- أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 11 إسرائيليا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا شرق تل أبيب وكفار بلوم بالجليل الأعلى إثر هجمات صاروخية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

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