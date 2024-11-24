إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله

في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة بقصف مبان في منطقتي الحدث وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
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