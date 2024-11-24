 
الأحد 2024-11-24 07:24 م
 

إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله

حزب الله
حزب الله
الأحد، 24-11-2024 05:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 11 إسرائيليا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا شرق تل أبيب وكفار بلوم بالجليل الأعلى إثر هجمات صاروخية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

اضافة اعلان


في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة بقصف مبان في منطقتي الحدث وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي : أنتم محط فخر واعتزاز كل الأردنيين

شؤون برلمانية الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية

تجمع مياه الأمطار

اقتصاد محلي تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين في الاردن - تحذيرات

حزب الله

عربي ودولي إصابة 11 إسرائيليًا في هجمات صاروخية من حزب الله

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية ‏ ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة

غزة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة

شركة زين

أخبار الشركات شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام : مقـتل سيدة بالرصاص على يد عمها



 


الأكثر مشاهدة