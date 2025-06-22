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إصابة 15 إسرائيليًا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم حالتان خطيرتان

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 22-06-2025 08:27 ص
الوكيل الإخباري-    أفادت هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام محلية، صباح الأحد، بإصابة 15 إسرائيليًا بجروح جرّاء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مناطق مختلفة داخل إسرائيل، في تطور خطير للتصعيد العسكري بين الجانبين.اضافة اعلان


وبحسب التقارير، فإن من بين المصابين حالتين وُصفتا بالخطيرة، وقد نُقل جميع الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط استنفار لفرق الطوارئ والإسعاف في المناطق المستهدفة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن رشقة صاروخية ثقيلة أطلقتها إيران، أسفرت أيضًا عن أضرار مادية في عدة مواقع أبرزها تل أبيب الكبرى وحيفا والمنطقة الساحلية.
 
gnews

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