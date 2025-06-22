إصابة 15 إسرائيليًا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم حالتان خطيرتان

وبحسب التقارير، فإن من بين المصابين حالتين وُصفتا بالخطيرة، وقد نُقل جميع الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط استنفار لفرق الطوارئ والإسعاف في المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا الهجوم ضمن رشقة صاروخية ثقيلة أطلقتها إيران، أسفرت أيضًا عن أضرار مادية في عدة مواقع أبرزها تل أبيب الكبرى وحيفا والمنطقة الساحلية.
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صاروخ "خيبر" نحو الأراضي المحتلة لأول مرة
-
نحو 20 شخصًا عالقون تحت الأنقاض جنوب تل أبيب
-
دمار واسع في تل أبيب الكبرى وحيفا بعد سقوط صواريخ إيرانية
-
الكيان تحت النار .. رشقة ثقيلة تصيب 10 مواقع صباح الأحد
-
وزير الخارجية الإيراني: أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة
-
إيران تُطلق 20 صاروخًا باتجاه الكيان والجبهة الداخلية الإسرائيلية تستنفر
-
قبل دقائق من الضربة .. إشارات حرارية قرب فوردو تلفت انتباه "ناسا"
-
آخر ما نشره الخامنئي قبل الضربة الأميركية على مواقع إيران النووية