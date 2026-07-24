إصابة 4 إسرائيليين بجروح بإطلاق نار في مستوطنة حفات جلعاد

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب بؤرة حفات جلعاد، وخلال الحادث تم انتزاع مسدس من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".
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