إصابة 4 إسرائيليين بجروح بإطلاق نار في مستوطنة حفات جلعاد

09:19 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 4 إسرائيليين اليوم الجمعة في إطلاق نار وقع في مستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية، أحدهم فاقد للوعي، وفق ما أفادت خدمة نجمة داوود الإسرائيلية. اضافة اعلان





وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب بؤرة حفات جلعاد، وخلال الحادث تم انتزاع مسدس من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".







