إعلام عبري: مقتل 4 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى عليهم جنوب لبنان

كان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في هجوم داخل الأراضي اللبنانية.
-
أخبار متعلقة
-
3 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
نعيم قاسم: حزب الله استرد عافيته
-
مقتل 12 جنديا في هجوم على موقع شمال غرب باكستان
-
ما هي تفاصيل خطة ترامب لترحيل المهاجرين؟
-
الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد اثنين من قادة حزب الله
-
روسيا تستعد لاختبار طراد "الأدميرال ناخيموف" المحدّث
-
ناريشكين: محاولات الناتو للمشاركة في ضرب العمق الروسي لن تمر دون عقاب
-
ترامب يعين ليندا ماكماهون بمنصب وزير التعليم