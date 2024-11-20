إعلام عبري: مقتل 4 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى عليهم جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بمقتل 4 جنود إسرائيليين إثر انهيار مبنى عليهم في جنوب لبنان. اضافة اعلان





كان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في هجوم داخل الأراضي اللبنانية.