إيران: إعادة إغلاق مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إنه سيتم إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.





وأضاف أن مضيق هرمز سيبقى تحت سيطرة وإدارة الحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى وجود رقابة مشددة عليه.



وأوضح أن مضيق هرمز سيبقى على حالته السابقة ما دامت واشنطن لا تلتزم بضمان حرية حركة السفن من إيران وإليها.



وأشار إلى أنه بناءً على المفاوضات وافقنا على عبور عدد من السفن من مضيق هرمز بحسن نية ولكن الولايات المتحدة انتهكت العهود مرة أخرى وواصلت قرصنتها البحرية.





