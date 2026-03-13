الجمعة 2026-03-13 03:54 م

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"
علم ايران
 
الجمعة، 13-03-2026 02:58 م

الوكيل الإخباري-   توعّدت إيران الجمعة، تلقين الولايات المتحدة وإسرائيل "درسا لا يُنسى" بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة خارجيتها، مع اقتراب حرب الشرق الأوسط من دخول أسبوعها الثالث.

اضافة اعلان


وقال إسماعيل بقائي "لا يمكننا القبول بحديثهم عن الحوار ووقف إطلاق النار بين حين وآخر لنواجه بعد ذلك تكرارا لهذه الجرائم والحرب. قواتنا المسلّحة عازمة، وبكل حزم، على تلقين العدو درسا لا يُنسى".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

فلسطين مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

أسواق ومال ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران

عربي ودولي إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

خاص بالوكيل اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

عربي ودولي إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أخبار محلية بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة



 






الأكثر مشاهدة