إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

ولم تذكر السلطات اسم السفينة أو تكشف عن جنسيتها، وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.
ونشرت مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة وصورا لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.
وكانت طهران ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب في خليج عمان دون أن تحدد هوية السفينة أو جنسيتها.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة
-
زيلنسكي يقول إنه سيلتقي ترامب قريبا
-
جامعة الدول العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن
-
العواصف الثلجية تتسبب في تأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات موسكو
-
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
-
مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
-
خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"
-
النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس