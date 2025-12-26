إيران تقول إنها احتجزت ناقلة أجنبية تحمل وقودا مهربا في الخليج

01:00 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر من الوقود المهرب.





ولم تذكر السلطات اسم السفينة أو تكشف عن جنسيتها، وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.



وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.



ونشرت مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة وصورا لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.



وكانت طهران ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب في خليج عمان دون أن تحدد هوية السفينة أو جنسيتها.

