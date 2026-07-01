الأربعاء 2026-07-01 11:49 ص

إيران تكشف للمرة الأولى عن حالة جثمان خامنئي

فقد نقلت مصادر مقربة من لجنة التشييع تأكيدها أن "جثامين خامنئي وأفراد من عائلته ما زالت محفوظة حتى الآن في كمال الإجلال والرعاية، ولم توار الثرى بعد، كما لم تدفن على نحو "وديعة"". ودفن الوديعة، هو إج
ارشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   بعد مرور 488 يوما على اغتياله، كشفت السلطات الإيرانية عن مصير جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

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فقد نقلت مصادر مقربة من لجنة التشييع تأكيدها أن "جثامين خامنئي وأفراد من عائلته ما زالت محفوظة حتى الآن في كمال الإجلال والرعاية، ولم توار الثرى بعد، كما لم تدفن على نحو "وديعة"".

ودفن الوديعة، هو إجراء يتم من خلاله دفن جثمان المتوفى بشكل مؤقت في مكان متاح أو آمن (مثل مقبرة في مدينة أخرى أو منطقة نزوح)، وذلك كبديل عن دفنه في مسقط رأسه أو مقبرته الأصلية.

ويُلجأ إلى هذه الطريقة عادة كحل اضطراري تفرضه ظروف استثنائية، مثل الحروب، أو الكوارث، أو الحصار، التي تمنع الأهالي من الوصول إلى القرى أو الأراضي الأصلية.

وقال إيمان عطار زاده المتحدث باسم لجنة "تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد" إن "الجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد لم يوار الثرى حتى الآن، ولم يدفن "وديعة"".

وأضاف: "نعلن وللمرة الأولى، أن الجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد وأفراد عائلته الشهداء، قد جرى حفظهم حتى الآن في كمال الإجلال والرعاية، ومع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية كافة".

وأوضحت المصادر أن الجثامين خضعت لإجراءات حفظ مشددة، في ظل اعتبارات أمنية وسياسية حالت دون إتمام مراسم الدفن في وقت سابق، مشيرة إلى أن الملف أثار جدلا فقهيا بسبب ما وصفته بعض الأوساط بـ"دفن الوديعة"، وهو أمر يرى عدد من رجال الدين أنه لا يستند إلى أصل فقهي معتبر.

 
 


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