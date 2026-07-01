إيران تكشف للمرة الأولى عن حالة جثمان خامنئي

ودفن الوديعة، هو إجراء يتم من خلاله دفن جثمان المتوفى بشكل مؤقت في مكان متاح أو آمن (مثل مقبرة في مدينة أخرى أو منطقة نزوح)، وذلك كبديل عن دفنه في مسقط رأسه أو مقبرته الأصلية.
ويُلجأ إلى هذه الطريقة عادة كحل اضطراري تفرضه ظروف استثنائية، مثل الحروب، أو الكوارث، أو الحصار، التي تمنع الأهالي من الوصول إلى القرى أو الأراضي الأصلية.
وقال إيمان عطار زاده المتحدث باسم لجنة "تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد" إن "الجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد لم يوار الثرى حتى الآن، ولم يدفن "وديعة"".
وأضاف: "نعلن وللمرة الأولى، أن الجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد وأفراد عائلته الشهداء، قد جرى حفظهم حتى الآن في كمال الإجلال والرعاية، ومع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية كافة".
وأوضحت المصادر أن الجثامين خضعت لإجراءات حفظ مشددة، في ظل اعتبارات أمنية وسياسية حالت دون إتمام مراسم الدفن في وقت سابق، مشيرة إلى أن الملف أثار جدلا فقهيا بسبب ما وصفته بعض الأوساط بـ"دفن الوديعة"، وهو أمر يرى عدد من رجال الدين أنه لا يستند إلى أصل فقهي معتبر.
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