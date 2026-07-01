إيران تكشف للمرة الأولى عن حالة جثمان خامنئي

الوكيل الإخباري- بعد مرور 488 يوما على اغتياله، كشفت السلطات الإيرانية عن مصير جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

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