إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عُمان بشأن هرمز

وأشار غريب آبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق.
وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة
-
"الأطراف الإقليمية الأربعة" تؤكد أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في هرمز وباب المندب
-
وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية جيش الاحتلال تضرب مجدل زون
-
مرشح من أصول عربية يفوز بانتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان
-
سوريا.. الشرع يصل إلى مطار دير الزور الدولي
-
إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات
-
تواجه حكما بالإعدام.. الشيخة حسينة تعتزم العودة إلى بنغلاديش
-
الرئيس الإيراني: التواصل مع خامنئي "صعب للغاية" حاليا