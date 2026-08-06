الخميس 2026-08-06 01:19 ص

إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عُمان بشأن هرمز

علم ايران
علم ايران
 
الخميس، 06-08-2026 12:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل "نموذجا جديدا" يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولا بها في الـ60 عاما الماضية.اضافة اعلان


وأشار غريب آبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يؤيد إنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين في إفريقيا على خلفية أزمة سبتة

رولا معن عبد الفتاح بدر النابلسي زهيا فالح علي غريفات صلاح عبدالله جبريل البواية ظاهر العبادي عبدالجبار محمد زاهده وائل حماد يوسف سليمان يعقوب الزريقات

الوفيات وفيات الخميس 6-8-2026

"الأطراف الإقليمية الأربعة" تؤكد أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في هرمز وباب المندب

عربي ودولي "الأطراف الإقليمية الأربعة" تؤكد أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في هرمز وباب المندب

علم ايران

عربي ودولي إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عُمان بشأن هرمز

ل

أخبار محلية المنتخبات الوطنية تواصل انتصاراتها في جولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية

ارشيفية

عربي ودولي وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية جيش الاحتلال تضرب مجدل زون

ا

أخبار محلية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 