إيران تكشف ملامح الاتفاق مع عُمان بشأن هرمز

12:16 ص

الوكيل الإخباري- قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز والذي بات في مراحله النهائية يمثل "نموذجا جديدا" يختلف عن الترتيبات التي كانت معمولا بها في الـ60 عاما الماضية. اضافة اعلان





وأشار غريب آبادي إلى أن التفاهم بين البلدين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز دخل مراحله النهائية، مؤكدا التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق.



وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن.





