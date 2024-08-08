 
الخميس 2024-08-08 10:03 ص
 
 

إيران: سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع لمنع عدوان "إسرائيل"

علي باقري
علي باقري




 

الخميس، 08-08-2024 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، إن إيران ستستخدم حقها في الدفاع المشروع لمنع العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.
gnews

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