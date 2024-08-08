إيران: سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع لمنع عدوان "إسرائيل"

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، إن إيران ستستخدم حقها في الدفاع المشروع لمنع العدوان الإسرائيلي.



جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية.