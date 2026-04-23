إيران: مضيق هرمز سيبقى مغلقا طالما الحصار الأميركي البحري قائم

وبقي التوتر مرتفعًا في المضيق، الذي يُعد ممرًا حيويًا عالميًا للنفط والغاز، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية احتجزت سفينتي حاويات حاولتا عبوره.
وفي ظل غياب تعليق رسمي واضح من طهران على إعلان تمديد وقف إطلاق النار، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عبر منصة إكس: "لا معنى لوقف كامل لإطلاق النار في ظل خرق يتمثل في الحصار البحري وأخذ الاقتصاد العالمي رهينة"، مضيفًا أن إعادة فتح المضيق لن تكون ممكنة في ظل ما وصفه بالانتهاك.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب لم يحدد موعدًا نهائيًا لتلقي مقترح إيراني بشأن إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن الجدول الزمني يعود للقيادة الأميركية.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق لصحيفة نيويورك بوست بإمكانية إجراء مفاوضات مع إيران خلال فترة تتراوح بين 36 و72 ساعة.
وفي السياق، أفادت هيئتان في المملكة المتحدة تُعنيان بمراقبة الملاحة البحرية بأن ثلاث سفن تجارية أبلغت عن حوادث مرتبطة بزوارق حربية في المضيق.
عراقجي لمبعوث كوريا الجنوبية: المعتدون مسؤولون عن جميع تداعيات الحرب