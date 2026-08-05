إيران وعُمان تضعان اللمسات النهائية على اتفاق هرمز

06:25 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن طهران تتبادل وجهات النظر مع باكستان وقطر، مشيرًا إلى عدم وجود خطط لزيارة وزير الخارجية الإيراني أو رئيس البرلمان إلى البلدين. اضافة اعلان





وأضاف أن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، موضحا أن الإعلان المشترك بين البلدين وصل إلى مراحله النهائية، لكنه يبقى مرهونا بعدم تدخل "أطراف ثالثة محددة".



وأكد المتحدث أن الاتفاق بين إيران وعُمان "لا يعني بحد ذاته" أن مضيق هرمز أصبح آمنًا.



وفي سياق متصل، أظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.



ولم تتضمن التفاصيل المنشورة، وفق المعلومات المتاحة، توضيحات إضافية بشأن أسباب رفع العقوبات أو توقيتها.



وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال في وقت سابق؛ إن الولايات المتحدة انتقلت من ما وصفه بـ"عملية الغضب الملحمي العسكرية" إلى "عملية الغضب الاقتصادي"، بهدف تقييد نفوذ النظام الإيراني.



وأضاف أن بلاده تبحث عن أصول إيرانية حول العالم، مؤكدًا أن الأموال الناتجة عن الأصول الإيرانية المصادرة ستذهب إلى الشعب الإيراني.



وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصة "نوبيتكس" الإيرانية لتداول العملات المشفرة ومنصتين أخريين، متهمة إياها بتسهيل معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والالتفاف على العقوبات.



وقالت الوزارة إن "نوبيتكس" عالجت أكثر من نصف تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية خلال عام 2025، فيما قدرت شركة "تي آر إم لابز" قيمة التداولات عبر المنصة بنحو خمسة مليارات دولار بين عام 2025 وآذار 2026. كما شملت العقوبات مؤسسي المنصة ورئيسها التنفيذي الحالي.





