الجمعة 2026-03-06 04:17 ص

اجتماع للجامعة العربية الأحد لصياغة موقف إزاء إيران

شعار جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الجمعة، 06-03-2026 03:34 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، أن هناك اجتماعا سيعقد في الجامعة العربية الأحد المقبل على المستوى الوزاري وعن بُعد، لبحث المستجدات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الانتهاكات الإيرانية التي استهدفت سلامة وسيادة الدول العربية في انتهاك سافر للقانون الدولي.

اضافة اعلان


وكشف السفير المطر أن “طلب عقد الاجتماع مقدم من السعودية ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بهدف صياغة موقف عربي موحد لأسلوب التعامل مع الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي اجتماع للجامعة العربية الأحد لصياغة موقف إزاء إيران

طائرة مسيرة

عربي ودولي توقف الإنتاج في حقل نفط بكردستان العراق بعد هجوم بمسيرتين

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية : اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي: الحرب في إيران لا تزال في بدايتها ومخازن الذخائر ممتلئة

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي أضرار كبيرة بمباني وسط إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية الأخيرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)

مجلس النواب الأميركي

عربي ودولي مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران



 






الأكثر مشاهدة