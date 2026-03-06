اجتماع للجامعة العربية الأحد لصياغة موقف إزاء إيران

وكشف السفير المطر أن “طلب عقد الاجتماع مقدم من السعودية ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بهدف صياغة موقف عربي موحد لأسلوب التعامل مع الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية.
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
توقف الإنتاج في حقل نفط بكردستان العراق بعد هجوم بمسيرتين
-
السعودية : اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
-
وزير الحرب الأميركي: الحرب في إيران لا تزال في بدايتها ومخازن الذخائر ممتلئة
-
أضرار كبيرة بمباني وسط إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية الأخيرة
-
السيسي: مصر في حالة (شبه طوارئ)
-
مجلس النواب الأميركي يرفض مسعى لوقف الحرب على إيران
-
ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام