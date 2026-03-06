اجتماع للجامعة العربية الأحد لصياغة موقف إزاء إيران

الوكيل الإخباري- أكد مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، أن هناك اجتماعا سيعقد في الجامعة العربية الأحد المقبل على المستوى الوزاري وعن بُعد، لبحث المستجدات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الانتهاكات الإيرانية التي استهدفت سلامة وسيادة الدول العربية في انتهاك سافر للقانون الدولي.

