ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

وأفاد متحدث باسم مقاطعة سيبو، وهي من الأكثر تضررا، العثور على 35 جثة في بلدة ساحلية غمرتها الفيضانات، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 76 شخصا.
وكان مكتب الدفاع المدني الوطني أكد في وقت سابق وفاة 17 شخصا في مقاطعات أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية
-
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
-
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
-
الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية
-
بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان
-
مقتل 7 على الأقل بعد تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي
-
زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك