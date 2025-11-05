ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

11:22 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار كالمايغي في الفلبين إلى أكثر من 90 شخصا، الأربعاء، وفق أرقام رسمية.





وأفاد متحدث باسم مقاطعة سيبو، وهي من الأكثر تضررا، العثور على 35 جثة في بلدة ساحلية غمرتها الفيضانات، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 76 شخصا.



وكان مكتب الدفاع المدني الوطني أكد في وقت سابق وفاة 17 شخصا في مقاطعات أخرى.