الأربعاء 2025-11-05 11:44 ص
 

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

الأربعاء، 05-11-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار كالمايغي في الفلبين إلى أكثر من 90 شخصا، الأربعاء، وفق أرقام رسمية.اضافة اعلان


وأفاد متحدث باسم مقاطعة سيبو، وهي من الأكثر تضررا، العثور على 35 جثة في بلدة ساحلية غمرتها الفيضانات، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 76 شخصا.

وكان مكتب الدفاع المدني الوطني أكد في وقت سابق وفاة 17 شخصا في مقاطعات أخرى.
 
 
