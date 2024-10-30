استطلاع: الناخبون الأمريكيون قلقون من احتمال اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي أن نسبة كبيرة من الناخبين الأمريكيين يشعرون بالقلق من احتمال تفاقم المواجهة في الشرق الأوسط، وتحولها إلى حرب إقليمية شاملة.



وعلى الرغم من وجود قلق بشأن تزايد الصراع وفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "إيه بي - نورك" لأبحاث الشؤون العامة، فإن عددا أقل من الناخبين حوالي 4 من كل 10 يشعرون بالقلق "من انجرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط".

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وأجري هذا الاستطلاع قبل الضربة الإسرائيلية ضد إيران يوم الجمعة الماضي.



وأصبح الصراع في الشرق الأوسط قضية رئيسية في الحملات الانتخابية الأمريكية حيث يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس كسب الناخبين المسلمين واليهود في الولايات التي تشهد منافسة مثل ميشيغان وبنسلفانيا.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.



ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات.