اعتماد نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية

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الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمّان الإثنين، بحسب المكتب الإعلامي للجامعة. اضافة اعلان





ويأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع يوليو المقبل وتستمر خمس سنوات.



وفهمي دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون ثامن أمين عام للجامعة التي تتخذ القاهرة مقرا لها.



وطوال تاريخها، لم يقد الجامعة العربية سوى أمناء عامّين مصريين، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب في ثمانينات القرن الماضي.



وفي بيان الإجماع على ترشيحه وصف فهمي البالغ 75 عاما المنصب بأنه "مسؤولية كبيرة" نظرا إلى "ما تواجهه أمتنا من تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قبل أطراف معتدية".



وتأسّست جامعة الدول العربية في العام 1945 وتعد أبرز منظمة إقليمية مكرّسة للتشاور السياسي في العالم العربي.



ورحبت الخارجية المصرية بقرار تعيين فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وقالت في بيان: "يأتي هذا الاختيار تقديرا للدور الهام الذي تضطلع به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية. كما يعكس الاختيار التقدير للخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد نبيل فهمي ومسيرته المهنية الطويلة والتي أسهم خلالها في دعم العمل العربي على الساحتين الإقليمية والدولية".







