الأمم المتحدة: الحكومة الموزاية بالسودان تعمق تجزئة البلاد

وقال المتحدث الأممي الرسمي في بيان صحفي، إن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتوصل إلى حلّ مستدام للصراع، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة ككل.
وأشار إلى أن تشكيل حكومة موازية لن يقرّب السودان من حلّ الصراع، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار شامل وهادف.
وأضاف: "علينا، كمجتمع دولي، أن نجد سُبلاً لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة المروّعة، ووضع ترتيبات انتقالية مقبولة."
بترا
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