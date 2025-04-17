الخميس 2025-04-17 07:30 ص
 

الأمم المتحدة: الحكومة الموزاية بالسودان تعمق تجزئة البلاد

الوضع في السودان يزداد تعقيداً
الوضع في السودان يزداد تعقيداً
 
الخميس، 17-04-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-  أعربت الأمم المتحدة الليلة الماضية عن قلقها إزاء إعلان قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية في السودان، مشددة على أن "أي تصعيد إضافي في الصراع السوداني، قد يعمّق تجزئة البلاد ويرسّخ الأزمة".اضافة اعلان


وقال المتحدث الأممي الرسمي في بيان صحفي، إن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتوصل إلى حلّ مستدام للصراع، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة ككل.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة موازية لن يقرّب السودان من حلّ الصراع، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار شامل وهادف.

وأضاف: "علينا، كمجتمع دولي، أن نجد سُبلاً لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة المروّعة، ووضع ترتيبات انتقالية مقبولة."

بترا
 
gnews

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