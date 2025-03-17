 
الإثنين 2025-03-17 02:42 ص
 




            

        








    

        

        

            الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة والحوثيين بوقف الهجمات
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        01:07 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  طالبت الأمم المتحدة الأحد، الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن بوقف هجماتهما بعد تصعيد عسكري "يهدد بمفاقمة التوترات الإقليمية" بين واشنطن والحركة المدعومة من إيران.اضافة اعلان


وأعلن الحوثيون في وقت سابق استهداف حاملة طائرات أميركية وقطع حربية تابعة لها بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، غداة ضربات جوية أميركية على اليمن.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في بيان "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية".

وأضاف أن "أي تصعيد إضافي قد يفاقم التوترات الإقليمية، ويؤجج دورات الانتقام التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتشكل مخاطر جدية على الوضع الإنساني المتردي أصلا في البلاد".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز الأحد، إن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين الرئيسيين، وحذّر إيران قائلا إن "الكيل قد طفح".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الحوثيين بـ"جحيم" وحثّ إيران على وقف دعم الحوثيين الذين نفذوا سلسلة من الهجمات على سفن تجارية قبالة سواحل اليمن في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

من جهتهم، قال الحوثيون إن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل بينهم أطفال.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة والحوثيين بوقف الهجمات
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            غارات دامية على لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الرد على إطلاق نار
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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