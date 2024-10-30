الأمين العام لحزب الله: هذه حرب عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم في أول كلمة له بعد توليه زعامة الحزب، إن النيات العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان كانت واضحة.

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وبين ان "إسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم" وان هذه الحرب إسرائيلية أميركية أوروبية عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة.



وأشار الى ان أكثر من 100 شهيد في مجزرة جباليا لكن العالم لم يحرك ساكنا.



وأضاف ان صمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل أجيالنا.

