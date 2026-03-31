الثلاثاء 2026-03-31 05:24 م

"الأونروا": استمرار المعاناة في غزة رغم وقف إطلاق النار

الثلاثاء، 31-03-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري-  أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن معاناة السكان في غزة ما زالت مستمرة رغم وقف إطلاق النار، الذي وصفه بالوقف الشكلي، إذ لا يزال المدنيون يقتلون، ويعانون نقص المياه والغذاء وانتشار الأمراض.اضافة اعلان


وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وكالة "الأونروا" لا تزال الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات واسعة النطاق في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب الصامتة في الضفة الغربية، في ظل اعتداءات المستعمرين وعمليات الهدم طالت أيضا منشآت "الأونروا" في القدس الشرقية.

وأكد مواجهة "الأونروا" أزمة حادة في التمويل، رغم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، محذرا من أنها قد تصبح غير قادرة على الاستمرار دون دعم مالي عاجل، كما حذر من أن استهداف "الأونروا" يشكل سابقة خطيرة تطال بقية وكالات الأمم المتحدة.
 
 


