الجمعة 2026-03-20 02:54 م

الإمارات: التعامل مع 7 صواريخ و15 مسيرة من إيران

ارشيفية
 
الجمعة، 20-03-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن الدفاعات الجوية تعاملت الخميس، مع 7 صواريخ باليستية، و15 طائرة مسيرة من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أنه ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 334 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا، و 1714 طائرة مسيرة.


وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من عدد من الجنسيات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة