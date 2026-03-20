الإمارات: التعامل مع 7 صواريخ و15 مسيرة من إيران

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أنه ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 334 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا، و 1714 طائرة مسيرة.
وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من عدد من الجنسيات.
