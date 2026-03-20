الإمارات: التعامل مع 7 صواريخ و15 مسيرة من إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن الدفاعات الجوية تعاملت الخميس، مع 7 صواريخ باليستية، و15 طائرة مسيرة من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أنه ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 334 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا، و 1714 طائرة مسيرة.