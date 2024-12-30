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الاعلام العبري: إصابة زوجة نتنياهو بفيروس كورونا

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 30-12-2024 10:56 م
الوكيل الإخباري-    أصيبت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا أثناء وجودها في الولايات المتحدة، ويقال إنها تعاني من أعراض مزمنة وفقاً للقناة 12 العبرية.اضافة اعلان


وأصيبت سارة منذ عدة أيام من حمى مرتفعة وصعوبة في التنفس وأعراض أخرى تتعلق بكوفيد-19.

وقد تداولت وسائل الإعلام العبرية مؤخراً أخبار سارة نتنياهو، حيث طرح البعض تساؤلات حول عدم وجودها إلى جانب زوجها أثناء إجراء عملية إزالة البروستاتا التي قام بها في مستشفى هداسا في القدس يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تعود إلى تل أبيب بعد انتهاء علاجها في الولايات المتحدة، بحسب القناة العبرية.
 
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