الاعلام العبري: إصابة زوجة نتنياهو بفيروس كورونا

وأصيبت سارة منذ عدة أيام من حمى مرتفعة وصعوبة في التنفس وأعراض أخرى تتعلق بكوفيد-19.
وقد تداولت وسائل الإعلام العبرية مؤخراً أخبار سارة نتنياهو، حيث طرح البعض تساؤلات حول عدم وجودها إلى جانب زوجها أثناء إجراء عملية إزالة البروستاتا التي قام بها في مستشفى هداسا في القدس يوم الأحد.
ومن المتوقع أن تعود إلى تل أبيب بعد انتهاء علاجها في الولايات المتحدة، بحسب القناة العبرية.
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