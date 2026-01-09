الجمعة 2026-01-09 07:25 م

البابا: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

البابا: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
البابا: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم
 
الجمعة، 09-01-2026 06:43 م
الوكيل الإخباري- أكد البابا لاون الرابع عشر، أن "للمدنيين الفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم" في الضفة الغربية وقطاع غزة، مجدّدًا دعم الكرسي الرسوليّ لحلّ الدولتين.اضافة اعلان


وقال البابا خلال لقائه السنوي، اليوم الجمعة، مع الدبلوماسيين المعتمدين لدى الفاتيكان لتبادل التهاني بالسنة الجديدة: "تستمرّ المعاناة الإنسانيّة للسكان المدنيين رغم الهدنة المعلنة في شهر تشرين الأول، ما يزيد من وطأة المعاناة التي كانوا يعيشونها من قبل، ويتابع الكرسي الرسوليّ باهتمام خاصّ كلّ مبادرة دبلوماسيّة تهدف إلى ضمان مستقبل من السلام والعدالة الدائمة للفلسطينيين في قطاع غزة على أرضهم، كما لجميع الشعب الفلسطيني وكافة الشّعب الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه، وبشكل خاص، يظلّ حلّ الدولتين هو الإطار المؤسّسي الذي يستجيب لتطلعات الشعبين المشروعة، بدل ذلك نرى، للأسف، تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربيّة، ضدّ السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين لهم الحق في العيش بسلام على أرضهم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكر البابا أن "الحرب رجعت وكأنها موضة العصر"، مشيرًا إلى أن "الحماسة العسكرية بدأت تتمدد"، وأن "ما يقلق بشكل خاص على الصعيد الدولي، هو الضعف في التعددية".

كما أكد أن "الدبلوماسية التي تعزّز الحوار وتسعى إلى توافق الجميع، يُستعاض عنها شيئًا فشيئًا بدبلوماسية القوة، سواء من قبل أفراد أو من قبل جماعات من الحلفاء".

وأضاف: "انكسر المبدأ الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية، وكان ينهى الدول عن استخدام القوة لانتهاك حدود غيرها".

وتابع البابا: "لم نعد نطلب السلام باعتباره عطيةً وخيرًا نطلبه لذاته في السّعي إلى نظامٍ يريده الله، بل نطلبه بقوة السلاح، باعتباره شرطًا لفرض الهيمنة والسيادة".

ورأى أن "هذا الأمر يقوّض بشكل خطير سيادة القانون، التي تُعد الأساس لكل عيشٍ مدنيٍّ معًا بسلام".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فيديو .. شاب يتعرض لاعتداء مروع في جبل الزهور وينجو من حادث دهس بأعجوبة

خاص بالوكيل فيديو .. شاب يتعرض لاعتداء مروع في جبل الزهور وينجو من حادث دهس بأعجوبة

البابا: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

عربي ودولي البابا: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

توجيهات هامة من أمانة عمان للمواطنين

أخبار محلية توجيهات هامة من أمانة عمان للمواطنين

شاهد .. تسريب أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر ماثلًا أمام القضاء

فن ومشاهير شاهد .. تسريب أول صورة للفنان اللبناني فضل شاكر ماثلًا أمام القضاء

استنفار بلدي شامل في غرب إربد لمواجهة المنخفض الجوي

أخبار محلية استنفار بلدي شامل في غرب إربد لمواجهة المنخفض الجوي

الإدارة المحلية تكشف عن الطرق التي تم إغلاقها مؤقتاً في المملكة

أخبار محلية الإدارة المحلية تكشف عن الطرق التي تم إغلاقها مؤقتاً في المملكة

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات جرش لمتابعة تداعيات الحالة الجوية

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات جرش لمتابعة تداعيات الحالة الجوية

الأمن العام يوجه تحذير شديد اللهجة للمواطنين

أخبار محلية الأمن العام يوجه تحذير شديد اللهجة للمواطنين



 






الأكثر مشاهدة