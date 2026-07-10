الجمعة 2026-07-10 12:24 م

البحرين تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها والأردن والكويت

علم البحرين في المنامة
البحرين
 
الجمعة، 10-07-2026 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   أدانت مملكة البحرين،  تكرار الهجمات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، والأردن والكويت، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تلك الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ومبادئ حسن الجوار، بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مهرجان صيف الأردن

أخبار محلية انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان صيف الأردن

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي موسكو تطالب بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره المصري تداعيات التصعيد في المنطقة

إسبانيا تصدم حكومة الكيان بقرار عاجل

عربي ودولي 12 قتيلا على الأقل في حريق غابات جنوب إسبانيا

علم روسيا

أسواق ومال ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية

روسيا: إصابة ميناء نفطي في سان بطرسبرغ جراء هجوم أوكراني بمسيّرات

عربي ودولي ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 