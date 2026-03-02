الإثنين 2026-03-02 11:30 ص

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية

الإثنين، 02-03-2026 09:47 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، اندلاع حريق في سفينة أجنبية تحت الصيانة في مدينة سلمان الصناعية، جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه.اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء البحرين،أسفر سقوط شظايا صاروخ عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
 
 


gnews

