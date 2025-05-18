البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

وأكد البرلمان العربي دعمه التام لجمهورية الصومال في جهودها بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن تضامنه الكامل مع جمهورية الصومال قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، في هذا المصاب.
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