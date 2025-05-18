البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

الوكيل الإخباري- دان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل معسكر دمانيو، التابع للجيش الصومالي في العاصمة مقديشيو، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

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