البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا سفنا حربية أميركية 174 مرة منذ 2023

وأضاف أن الحوثيين هاجموا أفرادا أميركيين في الخارج وهددوا حلفاء واشنطن في المنطقة، مشدداً على أن أي "قوة إرهابية" لن تمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من التحرك بحرّية في الممرات المائية العالمية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 أثرت سلباً على الأمن الاقتصادي الأميركي والتجارة العالمية، موضحا أن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفا سنويا إلى نحو 10 آلاف.
وذكر أن هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلا من عبور البحر الأحمر، كما أنهم هاجموا السفن الحربية الأمريكية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.
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