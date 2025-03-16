 
الأحد 2025-03-16 02:51 ص
 




            

        








    

        

        

            البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا سفنا حربية أميركية 174 مرة منذ 2023
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارشيفية
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        02:00 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقف في وجه "الإرهاب" لحماية التجارة الدولية، مشيرا إلى أن إدارته تتخذ إجراءات لإنهاء ما وصفه بتهديد الحوثيين للأمن الاقتصادي والوطني الأميركي.اضافة اعلان


وأضاف أن الحوثيين هاجموا أفرادا أميركيين في الخارج وهددوا حلفاء واشنطن في المنطقة، مشدداً على أن أي "قوة إرهابية" لن تمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من التحرك بحرّية في الممرات المائية العالمية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 أثرت سلباً على الأمن الاقتصادي الأميركي والتجارة العالمية، موضحا أن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفا سنويا إلى نحو 10 آلاف.

وذكر أن هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلا من عبور البحر الأحمر،  كما أنهم هاجموا السفن الحربية الأمريكية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

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                            البيت الأبيض: الحوثيون استهدفوا سفنا حربية أميركية 174 مرة منذ 2023
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                            
                    
                    

                        
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                            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مسؤول حوثي يعلق على الغارات الأمريكية على اليمن ويتوعد برد مناسب
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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