البيت الأبيض: بايدن وعون يتفقان على تنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل

الوكيل الإخباري- أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في اتصال هاتفي، على أن الوقت حان لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل.

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