 
الجمعة 2025-01-10 04:15 ص
 

البيت الأبيض: بايدن وعون يتفقان على تنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل

بايدن
بايدن
الجمعة، 10-01-2025 02:52 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في اتصال هاتفي، على أن الوقت حان لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل.

اضافة اعلان

 

وقال البيت الأبيض: "الرئيس بايدن قدم التهنئة في اتصال هاتفي للرئيس اللبناني جوزيف عون بفوزه في الانتخابات، واتفق الرئيسان على أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل المعلن عنها في 26 نوفمبر 2024، لتعافي لبنان وشعبه وإعادة إعماره".

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

عربي ودولي رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في انتخاب عون لحظة أمل للبنان

بايدن

عربي ودولي البيت الأبيض: بايدن وعون يتفقان على تنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل

بايدن

عربي ودولي بايدن: نحرز تقدما بشأن الاتفاق في غزة

متظاهرون خلال احتجاج دعت إليه المعارضة عشية تنصيب الرئيس

عربي ودولي المعارضة الفنزويلية تقول إن زعيمتها ماتشادو "اعتقلت" بعد مشاركتها في التظاهرة

تعبيرية

عربي ودولي الأوتشا: استعادة إمدادات المياه والكهرباء تشكل تحديا في سوريا

الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة كوبر شمال رام الله

ارشيفية

عربي ودولي مصر.. حريق هائل يلتهم عدة منازل ومصانع في القاهرة

ارشيفية

فلسطين حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل



 




الأكثر مشاهدة