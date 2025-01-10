البيت الأبيض: بايدن وعون يتفقان على تنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل
الجمعة، 10-01-2025
02:52 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/716316
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الوكيل الإخباري-
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، في اتصال هاتفي، على أن الوقت حان لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل بين لبنان وإسرائيل.
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وقال البيت الأبيض: "الرئيس بايدن قدم التهنئة في اتصال هاتفي للرئيس اللبناني جوزيف عون بفوزه في الانتخابات، واتفق الرئيسان على أن الوقت قد حان الآن لتنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل المعلن عنها في 26 نوفمبر 2024، لتعافي لبنان وشعبه وإعادة إعماره".