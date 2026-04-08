البيت الأبيض: ترامب "على علم" باقتراح رئيس الوزراء الباكستاني

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب على علم بطلب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتمديد المهلة الممنوحة لإيران لأسبوعين قبل شن ضربات واسعة النطاق ضدها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان، قبل ساعات من انتهاء المهلة "أُحيط الرئيس علما بالاقتراح، وسيُصدر ردّا عليه".



وكان شريف قال إن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية السلمية لحرب إيران تتقدم بخطى ثابتة وقوية وفعالة مع احتمال أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب.