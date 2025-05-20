البيت الأبيض: ترامب لم يهدد أبدا بالتخلي عن إسرائيل

12:29 ص

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الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يهدد أبدا بالتخلي عن إسرائيل. اضافة اعلان



