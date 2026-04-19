البيت الأبيض: فانس سيقود الوفد الأميركي في المباحثات مع إيران

علما الولايات المتحدة وإيران
الوكيل الإخباري-   سيقود نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، وفد بلاده لإجراء محادثات في باكستان بشأن الحرب مع إيران، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بعيد قول الرئيس دونالد ترامب إن فانس لن يشارك فيها.

وردا على سؤال حول تركيبة الوفد بعد تصريحات ترامب، قال المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، إن فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر سيشاركون في المحادثات، كما في الجولة السابقة التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي.

 
 


