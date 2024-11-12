 
الثلاثاء 2024-11-12 10:36 م
 

التعاون الخليجي: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 09:18 م

الوكيل الإخباري-   أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمعاهدات الدولية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اضافة اعلان


وشدد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، اليوم الثلاثاء، على رفض دول المجلس لمثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد على السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.

 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر

ولي العهد وغوتريش

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)

مجلس الوزراء

أخبار محلية 12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد

تعبيرية

أخبار محلية السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي

ارشيفية

أسواق ومال النفط مستقر قرب أدنى مستوى في أسبوعين بعد خفض أوبك توقعات الطلب

ارشيفية

عربي ودولي التعاون الخليجي: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية

ترامب

عربي ودولي تأجيل قرار محكمة نيويورك بشأن شرعية إدانة ترمب



 


الأكثر مشاهدة