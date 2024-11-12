التعاون الخليجي: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية

وشدد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، اليوم الثلاثاء، على رفض دول المجلس لمثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد على السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.
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