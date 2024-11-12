التعاون الخليجي: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية

الوكيل الإخباري- أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمعاهدات الدولية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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