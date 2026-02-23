الثلوج تعطل مدارس نيويورك وتغلق المطارات

واعلنت انه سيتم إعادة جدولة جميع الاجتماعات المحددة وفقًا لذلك، حيث سيتم تطبيق ترتيبات عمل بديلة وسيعمل الموظفون عن بُعد إذا سمحت طبيعة وظائفهم بذلك.
كما قررت سلطات مدينة نيويورك اغلاق جميع المدارس اليوم، فيما اعلنت حالة الطوارئ التي تمنع خروج المركبات في الشوارع ليوم كامل.
الى ذلك، تم الغاء اكثر من 3 الاف رحلة جوية من مطارات نيويورك بسبب العاصفة الكبيرة التي تجتاح المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا يعلنون إضرابا عن الطعام
-
الجمارك الأميركية توقف تحصيل رسوم اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية
-
نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام لإظهار ضرورة تخلي إيران عن صنع سلاح نووي
-
انتخاب كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية
-
طوارئ في نيويورك وولايات أميركية أخرى بسبب عاصفة ثلجية
-
بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"
-
نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام
-
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية