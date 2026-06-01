الإثنين 2026-06-01 08:58 ص

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران

علما الولايات المتحدة وإيران
الإثنين، 01-06-2026 06:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيّرة في منطقتي غوروك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران وجزيرة قشم.اضافة اعلان


وقالت سنتكوم في بيان إن الضربات، التي نُفذت يومي السبت والأحد واتسمت بالدقة والتروي، جاءت رداً على ما وصفته بأعمال إيرانية عدوانية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو-1" أثناء تحليقها فوق المياه الدولية.

وأضافت أن المقاتلات الأمريكية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضي وطائرتين مسيّرتين هجوميتين أحاديتَي الاتجاه، مشيرة إلى أنهما كانتا تشكلان تهديداً واضحاً للسفن العابرة في المياه الإقليمية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عدم إصابة أي من العسكريين الأمريكيين بأذى، مشددة على أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية والرد على أي عدوان إيراني غير مبرر في ظل سريان وقف إطلاق النار الحالي.
 
 


ترامب يطالب بـ"عدم التدخل" في سياساته بشأن إيران

وفيات الاثنين 1-6-2026

زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف مركز بومبيدو بباريس

الاحتلال يهدم محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس

الشرع يعزي عائلة زوج الطبيبة رانيا العباسي بعد تأكيد مقتل أطفالها الستة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

تعبيرية

ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى

