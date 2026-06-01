الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران

وقالت سنتكوم في بيان إن الضربات، التي نُفذت يومي السبت والأحد واتسمت بالدقة والتروي، جاءت رداً على ما وصفته بأعمال إيرانية عدوانية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو-1" أثناء تحليقها فوق المياه الدولية.
وأضافت أن المقاتلات الأمريكية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضي وطائرتين مسيّرتين هجوميتين أحاديتَي الاتجاه، مشيرة إلى أنهما كانتا تشكلان تهديداً واضحاً للسفن العابرة في المياه الإقليمية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عدم إصابة أي من العسكريين الأمريكيين بأذى، مشددة على أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية والرد على أي عدوان إيراني غير مبرر في ظل سريان وقف إطلاق النار الحالي.
