الجيش الأميركي يعلن البدء بجولة ضربات جديدة ضد إيران

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن القوات الأميركية بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ترفع علم قبرص. اضافة اعلان





وقالت القيادة إن أحد أفراد الطاقم المدنيين فُقد خلال الهجوم، وإن السفينة أصبحت غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها وتعرض غرفة المحركات لأضرار جسيمة.



ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أميركي رسمي أن الجيش الأميركي يشن غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز.



من جانبها، أفادت قناة برس تي.في الإيرانية بوقوع انفجارات في مدينتي بوشهر وعسلوية جنوب إيران.









