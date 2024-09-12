الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

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وأضاف جيش الاحتلال أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق جراء سقوط قذائف قرب متسبيه هيلا ومتسوبا.