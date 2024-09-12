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الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس

جانب من قصف الاحتلال
جانب من قصف الاحتلال
الخميس، 12-09-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

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وأضاف جيش الاحتلال أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق جراء سقوط قذائف قرب متسبيه هيلا ومتسوبا.


كما قال إنه قصف مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس ومنصة إطلاق صواريخ في مجدل زون بجنوب لبنان.

 
gnews

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