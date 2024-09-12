الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس

وأضاف جيش الاحتلال أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق جراء سقوط قذائف قرب متسبيه هيلا ومتسوبا.
كما قال إنه قصف مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس ومنصة إطلاق صواريخ في مجدل زون بجنوب لبنان.
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