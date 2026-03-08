الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان، في أول قتلى في صفوف قواته منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي مع تكثيف إسرائيل لغاراتها الجوية على لبنان.

اضافة اعلان



ولم يقدم الجيش على الفور مزيدا من التفاصيل حول ملابسات مقتلهما.