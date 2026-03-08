الأحد 2026-03-08 04:58 م

الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في جنوب لبنان

الأحد، 08-03-2026 04:22 م

الوكيل الإخباري-  قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان، في أول قتلى في صفوف قواته منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي مع تكثيف إسرائيل لغاراتها الجوية على لبنان.

ولم يقدم الجيش على الفور مزيدا من التفاصيل حول ملابسات مقتلهما.


واستمرت الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل ولبنان وسط توتر متصاعد بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران.

 
 


