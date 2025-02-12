الجيش الإسرائيلي يمدد فترة البقاء في جنوب لبنان

وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن إسرائيل طلبت إبقاء قواتها في 5 نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر بين لبنان وإسرائيل، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة حتى 26 يناير للانسحاب من جنوب لبنان.
وتم تمديد المهلة بالفعل حتى 18 فبراير، لكن المصدرين قالا إن إسرائيل طلبت تمديدًا إضافيًا عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،أمس الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن إسرائيل طلبت تمديد هذا الموعد، لكن "الإدارة الأميركية تخطط للالتزام بتاريخ 18 فبراير لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان".
سكاي نيوز
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